Presidents of Kazakhstan, Uzbekistan, Azerbaijan, Kyrgyzstan, and Tajikistan arrive at Islamic Civilization Center

Earlier, leaders of Kazakhstan and Uzbekistan held a joint briefing for mass media.

Kazinform News Agency reported that President Kassym-Jomart Tokayev arrived in Tashkent for a state visit. The Kazakh, Uzbek leaders held talks in Tashkent.

Kassym-Jomart Tokayev and Shavkat Mirziyoyev addressed the II meeting of the Supreme Interstate Council. The presidents took part via videoconference in a ceremony of launching joint projects of Kazakhstan and Uzbekistan.

Shavkat Mirziyoyev presented Kassym-Jomart Tokayev with Uzbekistan’s highest state award.

Here is the list of key agreements signed as part of the Kazakh President's state visit to Uzbekistan.