Presidents of Kazakhstan, Uzbekistan, Azerbaijan, Kyrgyzstan, and Tajikistan arrive at Islamic Civilization Center
Kassym-Jomart Tokayev, Shavkat Mirziyoyev, Ilham Aliyev, Sadyr Zhaparov, and Emomali Rahmon have arrived at the Center for Islamic Civilization, Kazinform News Agency learned from the Akorda press service.
Earlier, leaders of Kazakhstan and Uzbekistan held a joint briefing for mass media.
Kazinform News Agency reported that President Kassym-Jomart Tokayev arrived in Tashkent for a state visit. The Kazakh, Uzbek leaders held talks in Tashkent.
Kassym-Jomart Tokayev and Shavkat Mirziyoyev addressed the II meeting of the Supreme Interstate Council. The presidents took part via videoconference in a ceremony of launching joint projects of Kazakhstan and Uzbekistan.
Shavkat Mirziyoyev presented Kassym-Jomart Tokayev with Uzbekistan’s highest state award.
Here is the list of key agreements signed as part of the Kazakh President's state visit to Uzbekistan.