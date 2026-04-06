13 Kazakh boxers to compete in Asian Elite Boxing Championships semifinal
00:43, 6 April 2026
Kazakhstan’s national boxing team has secured 13 medals at the ongoing 2026 Asian Elite Boxing Championships in Ulaanbaatar, Mongolia, Qazinform News Agency reports.
Thirteen Kazakhstani boxers have advanced to the semifinals, thereby securing at least bronze medals at the continental tournament.
Men’s semifinalists:
- Makhmud Sabyrkhan (55 kg)
- Orazbek Assylkulov (60 kg)
- Yertugan Zeinullinov (65 kg)
- Torekhan Sabyrkhan (70 kg)
- Sabyrzhan Akkalykov (75 kg)
- Nurbek Oralbay (85 kg)
- Sagyndyk Togambay (90 kg)
- Aibek Oralbay (+90 kg)
Women’s semifinalists:
- Aigerim Sattybayeva (48 kg)
- Bakyt Seidish (70 kg)
- Valentina Khalzova (75 kg)
- Nadezhda Ryabets (80 kg)
- Dina Islambekova (+80 kg)
It should be noted that Kazakhstan’s initial entry for the 2026 Central Asian Games included 20 boxers -10 men and 10 women.