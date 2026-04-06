    13 Kazakh boxers to compete in Asian Elite Boxing Championships semifinal

    00:43, 6 April 2026

    Kazakhstan’s national boxing team has secured 13 medals at the ongoing 2026 Asian Elite Boxing Championships in Ulaanbaatar, Mongolia, Qazinform News Agency reports.

    Photo credit: sports.kz

    Thirteen Kazakhstani boxers have advanced to the semifinals, thereby securing at least bronze medals at the continental tournament.

    Men’s semifinalists:

    Women’s semifinalists:

    • Aigerim Sattybayeva (48 kg)
    • Bakyt Seidish (70 kg)
    • Valentina Khalzova (75 kg)
    • Nadezhda Ryabets (80 kg)
    • Dina Islambekova (+80 kg)

    It should be noted that Kazakhstan's initial entry for the 2026 Central Asian Games included 20 boxers -10 men and 10 women.

     

    Arailym Temirgaliyeva
