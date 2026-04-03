Kazakhstani boxer reaches semifinals at Asian Boxing Championship
16:51, 3 April 2026
Kazakh boxer Torekhan Sabyrkhan has qualified for the semifinals of the 2026 Asian Boxing Championships in Ulaanbaatar, Mongolia, Qazinform News Agency cites the Kazakh National Olympic Committee (NOC).
Sabyrkhan faced Shamsher Saidov of Tajikistan in the men’s -70kg quarterfinals. After three rounds, judges awarded the Kazakh boxer a 4:1 victory.
By reaching the semifinals, Torekhan Sabyrkhan has secured himself at least bronze.
Previously, Qazinform News Agency reported that Kazakhstani boxers Orazbek Assylkulov and Yertugan Zeinullinov had reached the quarterfinals at Asian Boxing Championships.