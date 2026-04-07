Kazakhstan names squad for 2026 Asian Judo Championships

The continental tournament will take place between April 16 and 18 and is expected to bring together more than 200 athletes from 21 Asian countries. A total of 14 sets of medals will be contested in the individual events — seven for men and seven for women. Kazakhstan’s lineup features both established names and emerging athletes, with two representatives entered in several key weight categories.

The full Kazakhstan squad for the 2026 Asian Judo Championships is as follows:

Men:

60 kg: Sherzod Davlatov, Aman Bakytzhan

66 kg: Nurkanat Serikbayev

73 kg: Yesset Kuanov

81 kg: Abylaikhan Zhubanazar, Adilet Almat

90 kg: Aidar Arapov

100 kg: Nurlykhan Sharkhan, Marat Baikamurov

Women:

48 kg: Diana Burkeyeva

57 kg: Dana Abdirova, Bakyt Kussakbayeva

63 kg: Esmigul Kuyulova, Samalay Yergaliyeva

70 kg: Azhar Askhat

78 kg: Aruna Jangeldina, Akerke Ramazanova

+78 kg: Aida Toishibekova

Earlier, Qazinform News Agency reported that Kazakh boxers Makhmud Sabyrkhan, Valentina Khalzova, and Aigerim Sattybayeva claimed bronze medals at the Asian Elite Boxing Championships in Ulaanbaatar, Mongolia, after semifinal defeats to Mongolia’s Bilguunsaikhan Kharkhuu (5:0, 55 kg), China’s Bao Ziyi (-75 kg), and Mongolia’s Nomundari Enkh-Amgalan (5:0, 48 kg), respectively.