Kazakhstan names squad for 2026 Asian Judo Championships
The coaching staff of Kazakhstan’s national judo team has announced the athletes who will represent the country at the 2026 Asian Championships, set to take place in Ordos, China, Qazinform News Agency reports.
The continental tournament will take place between April 16 and 18 and is expected to bring together more than 200 athletes from 21 Asian countries. A total of 14 sets of medals will be contested in the individual events — seven for men and seven for women. Kazakhstan’s lineup features both established names and emerging athletes, with two representatives entered in several key weight categories.
The full Kazakhstan squad for the 2026 Asian Judo Championships is as follows:
Men:
- 60 kg: Sherzod Davlatov, Aman Bakytzhan
- 66 kg: Nurkanat Serikbayev
- 73 kg: Yesset Kuanov
- 81 kg: Abylaikhan Zhubanazar, Adilet Almat
- 90 kg: Aidar Arapov
- 100 kg: Nurlykhan Sharkhan, Marat Baikamurov
Women:
- 48 kg: Diana Burkeyeva
- 57 kg: Dana Abdirova, Bakyt Kussakbayeva
- 63 kg: Esmigul Kuyulova, Samalay Yergaliyeva
- 70 kg: Azhar Askhat
- 78 kg: Aruna Jangeldina, Akerke Ramazanova
- +78 kg: Aida Toishibekova
Earlier, Qazinform News Agency reported that Kazakh boxers Makhmud Sabyrkhan, Valentina Khalzova, and Aigerim Sattybayeva claimed bronze medals at the Asian Elite Boxing Championships in Ulaanbaatar, Mongolia, after semifinal defeats to Mongolia’s Bilguunsaikhan Kharkhuu (5:0, 55 kg), China’s Bao Ziyi (-75 kg), and Mongolia’s Nomundari Enkh-Amgalan (5:0, 48 kg), respectively.