EN
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Kazakhstan
    President
    Politics
    Economy
    Analytics
    World
    Incidents

    XDS Astana announces rider roster for Giro di Sardegna 2026

    04:32, 24 February 2026

    XDS Astana Team will take part in the Italian stage race Giro di Sardegna from February 25 to March 1, Qazinform News Agency cites the team’s official website.

    XDS Astana announces rider roster for Giro di Sardegna 2026
    Photo credit: SprintCycling

    XDS Astana Team’s rider roster includes Nicola Conci, Florian Kajamini, Darren Van Bekkum, Haoyu Su and three riders of XDS Astana Development Team, Simone Zanini, Pietro Galbusera, You Li.

    Previously, it was reported XDS Astana’s Christian Scaroni claimed a podium finish on Sunday, coming in second at the Tour Des Alpes-Maritimes in France. 

    Cycling XDS Astana Team Sport Italy
    Seilkhanov
    Adlet Seilkhanov
    Автор
    Most popular
    See All