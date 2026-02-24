XDS Astana announces rider roster for Giro di Sardegna 2026
04:32, 24 February 2026
XDS Astana Team will take part in the Italian stage race Giro di Sardegna from February 25 to March 1, Qazinform News Agency cites the team’s official website.
XDS Astana Team’s rider roster includes Nicola Conci, Florian Kajamini, Darren Van Bekkum, Haoyu Su and three riders of XDS Astana Development Team, Simone Zanini, Pietro Galbusera, You Li.
Previously, it was reported XDS Astana’s Christian Scaroni claimed a podium finish on Sunday, coming in second at the Tour Des Alpes-Maritimes in France.