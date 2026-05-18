EN
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Kazakhstan
    President
    Politics
    Economy
    Analytics
    World
    Incidents

    Japan’s Hello Kitty bullet train makes final run

    11:55, 18 May 2026

    The beloved Hello Kitty-themed shinkansen bullet train made its farewell run on Sunday, marking the end of eight years in service, Kyodo reported.

    Japan’s Hello Kitty shinkansen train runs its final journey
    Photo credit: @pido_hablar / X

    Fans carrying cameras and Hello Kitty merchandise gathered at JR Shin-Osaka Station to witness the final departure of the 500-series bullet train, operated by West Japan Railway Co. Since debuting in June 2018, the train carried around 1 million passengers.

    Japan’s Hello Kitty bullet train makes final run
    Photo credit: @LudwigTails / X

    Decorated in pink with ribbons and Hello Kitty illustrations inside and out, the train ran between Shin-Osaka and Hakata stations. As it departed, crowds waved and shouted “Thank you.”

    Japan’s Hello Kitty bullet train makes final run
    Photo credit: @Rinbai_tabi / X

    Yoshiharu Ikeda, a sixth-grade student from Fukui Prefecture, shared his feelings: “I’m sad that it’s retiring, but I’m glad I was able to ride it before it was gone. I want to remember this moment forever.”

    Japan’s Hello Kitty bullet train makes final run
    Photo credit: @Rinbai_tabi / X
    Japan’s Hello Kitty bullet train makes final run
    Photo credit: @ogivus / X

    Earlier, it was reported that LEGO had unveiled 8,278-piece “The Lord of the Rings” set.

    Japan Asia World News Interesting facts and stories
    Arailym Temirgaliyeva
    Arailym Temirgaliyeva
    Автор
    Most popular
    See All