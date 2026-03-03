EN
    FC Kairat announces friendly match in late March

    11:03, 3 March 2026

    FC Kairat has announced a friendly match against Russia’s FC Zenit, scheduled for March 28 in Saint Petersburg, Qazinform News Agency reports.

    FC Kairat announces friendly match in late March
    Photo credit: Soltan Zheksenbekov/Kazinform News Agency

    The match is described as another step in strengthening partnership ties between the two clubs and will give players an opportunity to maintain match fitness during the international break.

    To note, Almaty’s Kairat and Kostanay’s Tobol faced off in the Kazakhstan Super Cup match at Astana Arena. Kairat’s starting lineup featured Anarbekov, Luis Mata, Shirobokov, Martynovich, Tapalov, Oksanen, Gleyzer, Jukkola, Mrynskiy, Jorginho and Edmilson. Tobol began the match with Busurmanov, Pape-Allyn, Cavnic, Marochkin, Zhagorov, Vukcevic, Myakish, Tagybergen, Zuev, Guerra and Hebay.

    Earlier, Qazinform News Agency reported that Almaty-based football club Kairat has announced the signing of Finland national team midfielder Oiva Jukkola.

    FC Kairat Football Sport Russia
    Nariman Mergalym
    Nariman Mergalym
    Автор
