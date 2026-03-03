FC Kairat announces friendly match in late March
FC Kairat has announced a friendly match against Russia’s FC Zenit, scheduled for March 28 in Saint Petersburg, Qazinform News Agency reports.
The match is described as another step in strengthening partnership ties between the two clubs and will give players an opportunity to maintain match fitness during the international break.
To note, Almaty’s Kairat and Kostanay’s Tobol faced off in the Kazakhstan Super Cup match at Astana Arena. Kairat’s starting lineup featured Anarbekov, Luis Mata, Shirobokov, Martynovich, Tapalov, Oksanen, Gleyzer, Jukkola, Mrynskiy, Jorginho and Edmilson. Tobol began the match with Busurmanov, Pape-Allyn, Cavnic, Marochkin, Zhagorov, Vukcevic, Myakish, Tagybergen, Zuev, Guerra and Hebay.
