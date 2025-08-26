EN
    Astana reveals roster for Belgium’s race Muur Classic Geraardsbergen 2025

    18:46, 26 August 2025

    XDS Astana Team will take part in the Belgian 1.1 race - Muur Classic Geraardsbergen 2025, set be held on August 27, Kazinform News Agency has learnt from the club’s press service.

    Astana reveals roster for Belgium’s race Muur Classic Geraardsbergen 2025
    Photo credit: ©SprintCycling

    The team’s rider roster will include: Cees Bol, Aaron Gate, Yevgeniy Fedorov, Henok Mulubrhan, Haoyu Su, Mike Teunissen and XDS Astana Development Team rider Gleb Syritsa.

    Laurenzo Lapage, Dario Cataldo will be sports directors.

    Earlier, it was reported a young talent from Turkistan was accepted to the Atletico academy. 

