Zhumangarin reappointed Kazakhstan’s deputy PM and national economy minister

Zhumangarin served as acting deputy prime minister and minister of trade and integration of Kazakhstan in 2022. He was officially appointed to the position in September 2022 and reappointed in 2023.

In September 2023, he became deputy prime minister of Kazakhstan and was subsequently reappointed in December 2024.

Since December 21, 2024, Zhumangarin has served as deputy prime minister and minister of national economy of Kazakhstan.

Zhumangarin graduated from the Moscow Order of Lenin and Order of the October Revolution Power Engineering Institute, Buketov Kazakh State University. He earned a Master of Business Administration (MBA) degree from the International Academy of Business.

Earlier, Qazinform reported Galymzhan Koishybayev had been appointed Deputy Prime Minister and head of the Kazakh Government Office by presidential decree.