Young Kazakh boxers bag 24 medals in Tashkent
The final bouts of the U15 age category at the Asian U15&U17 Boxing Championships have concluded in Tashkent, Uzbekistan, Qazinform News Agency reports, citing the National Olympic Committee.
Kazakhstan’s boxers in the U15 age category won seven gold, eight silver, and nine bronze medals.
The Asian champions in their respective weight divisions are: Beibarys Koishybay (43 kg), Nurislam Baktubayev (55 kg), Rauan Togyzbay (61 kg), Amanzhan Zhanay (67 kg), Ayan Bauyrzhan (70 kg), Samal Tolepbergen (52 kg), and Nurgul Sakhi (67 kg).
The silver medalists are: Sayat Rakhymberdi (33 kg), Zhaksylyk Yermekuly (35 kg), Aibyn Mazhit (over 70 kg), Nurzhanat Beknazar (37 kg), Sabrina Adilkhanova (46 kg), Aruna Shalman (55 kg), Ayaru Faizullayeva (61 kg), and Korkem Galym (over 70 kg).
Bronze medals were taken for Kazakhstan ty: Sultangali Nurmakhan (37 kg), Ayazhan Marat (33 kg), Aisha Nassanova (35 kg), Diana Mendigarayeva (40 kg), Sezim Nurlybek (43 kg), Ardak Abdikhan (58 kg), Dinmukhamed Moldakhan (64 kg), Yasmin Jautkhanova (64 kg), and Yerkenaz Yerbolkyzy (70 kg).
The U17 finals are scheduled for today, May 15.
