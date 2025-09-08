EN
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Kazakhstan
    President
    Politics
    Economy
    Analytics
    World
    Incidents

    Team Kazakhstan's results at Asian Triathlon Championships

    16:03, 8 September 2025

    The Asian Triathlon Championships took place in Istanbul, Türkiye, Kazinform News Agency cites Olympic.kz.

    Team Kazakhstan's results at Asian Triathlon Championships
    Photo credit: Olympic.kz

    The best result among the Kazakhstani team was delivered by Yegor Krupyakov, who finished seventh.

    Daryn Konysbayev came in 13th, Ayan Beisenbayev 14th, Meirlan Iskakov 17th, Alexandr Ten 19th, and Arlan Zhanabay 29th.

    As reported earlier, Kazakhstan’s Elena Rybakina has climbed up in the latest WTA rankings after US Open.

    Triathlon Sport Turkey Kazakhstan
    Nariman Mergalym
    Nariman Mergalym
    Автор
    Most popular
    See All