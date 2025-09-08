Team Kazakhstan's results at Asian Triathlon Championships
16:03, 8 September 2025
The Asian Triathlon Championships took place in Istanbul, Türkiye, Kazinform News Agency cites Olympic.kz.
The best result among the Kazakhstani team was delivered by Yegor Krupyakov, who finished seventh.
Daryn Konysbayev came in 13th, Ayan Beisenbayev – 14th, Meirlan Iskakov – 17th, Alexandr Ten – 19th, and Arlan Zhanabay – 29th.
