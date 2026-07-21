Team Kazakhstan bags 7 gold medals at Chuncheon Korea Open
Kazakhstan's taekwondo team won 21 medals at the Chuncheon Korea Open in South Korea, Qazinform News Agency cites the National Olympic Committee of the Republic of Kazakhstan.
The team finished the competition with seven gold, six silver, and eight bronze medals.
Shakhrizoda Akramova (-44 kg), Nuraiym Bakytzhankyzy (-55 kg), Lyubov Yun (-68 kg), Azim Talgatov (-45 kg), Alinur Yerkin (-59 kg), Nauryzbek Nurgaziyev (-68 kg), and Amanay Kuralbayev (+78 kg) claimed gold medals.
Ayaru Yesengali (-42 kg), Sabina Turutulova (+68 kg), Bagdat Amangeldiyev (-48 kg), Pavel Em (-63 kg), Timur Rakhpanov (-73 kg), and Zhantore Sagyngali (-78 kg) earned silver medals.
Eleanora Sheraly (-55 kg), Zhanna Palmakhova (-55 kg), Milana Mukhanova (-59 kg), Ayazhan Tanzharyk (-63 kg), Nurila Zharas (-68 kg), Ayana Zhetes (-68 kg), Marcelo Lopes Tileubai Abdil (-63 kg), and Bekbau Makhambetali (-78 kg) hauled bronze medals.
Earlier, Qazinform News Agency reported that Kazakhstan had won 8 medals at the Asian Open judo tournament.