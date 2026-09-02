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    Kyrgyzstan and Pakistan sign number of documents

    13:49, 2 September 2026

    Following a meeting in an expanded format President Sadyr Zhaparov and Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif signed number of document, Kabar reports. 

    Kyrgyzstan and Pakistan sign number of documents
    Photo credit: Kabar

    These documents are aimed at developing cooperation between Kyrgyzstan and Pakistan in the areas of economics, internal affairs, healthcare, science, education, virtual assets, and e-commerce, as well as strengthening relations between the cities of Osh and Lahore.

    President Sadyr Zhaparov and Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif also signed a joint statement.

    The parties expressed the need to continue working to deepen trade, economic, energy, investment, and cultural and humanitarian cooperation.

    Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif arrived in Kyrgyzstan on an official visit on August 31. Today, Yntymak Ordo hosts official meeting between President Sadyr Zhaparov and Shehbaz Sharif.

    Earlier, it was reported Kyrgyzstan and China inked over 30 documents. 

    World News Kyrgyzstan Pakistan Central Asia Healthcare Science Education E-commerce Trade Energy Investments
    Seilkhanov
    Adlet Seilkhanov
    Автор
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