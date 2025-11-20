Kazakhstan's Zarina Diyas propels to W100 Takasaki quarterfinals in Japan
14:28, 20 November 2025
Zarina Diyas of Kazakhstan won her round of 16 match at the W100 Takasaki in Japan, Qazinform News Agency cites Olympic.kz.
The Kazakh player defeated South Korea’s Sohyun Park in straight sets, securing a 6–4, 7–6 victory.
In the quarterfinals, Diyas will face Japan’s Himeno Sakatsume.
