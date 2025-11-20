EN
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Kazakhstan
    President
    Politics
    Economy
    Analytics
    World
    Incidents

    Kazakhstan's Zarina Diyas propels to W100 Takasaki quarterfinals in Japan

    14:28, 20 November 2025

    Zarina Diyas of Kazakhstan won her round of 16 match at the W100 Takasaki in Japan, Qazinform News Agency cites Olympic.kz.

    Kazakhstan's Zarina Diyas propels to W100 Takasaki quarterfinals in Japan
    Photo credit: Olympic.kz

    The Kazakh player defeated South Korea’s Sohyun Park in straight sets, securing a 6–4, 7–6 victory.

    In the quarterfinals, Diyas will face Japan’s Himeno Sakatsume.

    Earlier Qazinform News Agency reported, Kazakhstani boxer Ulzhan Sarsenbek has clinched a bronze medal at the World Boxing Cup Finals in New Delhi, India.

    Tennis Sport Kazakhstan
    Nariman Mergalym
    Nariman Mergalym
    Автор
    Most popular
    See All