    Kazakhstan’s wrestler Islam Yevloyev wins silver at Islamic Games

    23:00, 18 November 2025

    Kazakhstani Greco-Roman wrestler Islam Yevloyev claimed a silver medal at the 6th Islamic Solidarity Games in Riyadh, Saudi Arabia, Qazinform News Agency reports.

    Photo credit: NOC RK

    According to Kazakhstan’s National Olympic Committee, Islam Yevloyev settled for silver after losing 0-6 to Iran’s Gholamreza Farrokhi in the men’s Greco-Roman 87 kg final.

    Earlier, Qazinform News Agency reported Kazakhstan claims four medals at the World Boxing Cup Finals in India. 

     

