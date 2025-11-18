Kazakhstan’s wrestler Islam Yevloyev wins silver at Islamic Games
Kazakhstani Greco-Roman wrestler Islam Yevloyev claimed a silver medal at the 6th Islamic Solidarity Games in Riyadh, Saudi Arabia, Qazinform News Agency reports.
According to Kazakhstan’s National Olympic Committee, Islam Yevloyev settled for silver after losing 0-6 to Iran’s Gholamreza Farrokhi in the men’s Greco-Roman 87 kg final.
