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    Kazakhstan's Tynbayeva bags silver medal at Grand Prix 2026 in Croatia

    21:58, 13 November 2026

    Kazakh judoka Galiya Tynbayeva claimed silver at the Zagreb Grand Prix 2026, falling to an Italian athlete in the final, Qazinform News Agency reports.

    Kazakhstan's Tynbayeva bags silver medal at Grand Prix 2026 in Croatia
    Photo: olympic.kz

    Galiya Tynbayeva lost the women's 48 kg gold medal match to Assunta Scutto of Italy, a World Senior Championships 2026 silver medalist.

    En route to the final, Tynbayeva secured four consecutive wins, defeating Asia Avanzato of Italy, Eva Perez Soler of Spain, Natasha Ferreira of Brazil, and Jacqueline Springer of Austria.

    As written earlier, Kristina Shumekova of Kazakhstan took silver at the Speed Skating World Cup opener in Beijing.

     

    Kazakhstan Sport Judo
    Almas Zhexenbekov
    Almas Zhexenbekov
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