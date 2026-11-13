Kazakhstan's Tynbayeva bags silver medal at Grand Prix 2026 in Croatia
21:58, 13 November 2026
Galiya Tynbayeva lost the women's 48 kg gold medal match to Assunta Scutto of Italy, a World Senior Championships 2026 silver medalist.
En route to the final, Tynbayeva secured four consecutive wins, defeating Asia Avanzato of Italy, Eva Perez Soler of Spain, Natasha Ferreira of Brazil, and Jacqueline Springer of Austria.
As written earlier, Kristina Shumekova of Kazakhstan took silver at the Speed Skating World Cup opener in Beijing.