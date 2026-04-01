    Kazakhstan's Toleugali secures gold at Turkiye Open 2026

    12:45, 1 April 2026

    The major international taekwondo tournament Turkiye Open 2026 wrapped up in Antalya, Türkiye, Qazinform News Agency cites Olympic.kz.

    Kazakhstan's Toleugali secures gold at Turkiye Open 2026
    Photo credit: Olympic.kz

    On the final day, Kazakhstan’s team won four medals.

    Batyrkhan Toleugali (87 kg) secured a gold medal, while Eldar Birimbay (74 kg) claimed silver.

    Abylaikhan Mergenbay (63 kg) and Beibarys Kablan (+87 kg) finished with bronze medals.

    Earlier, Qazinform News Agency reported that Aidana Kumartayeva had taken silver in the 46 kg category, while Nodira Akhmedova (53 kg), Aidana Sundetbay (53 kg), Mariya Sevostyanova (57 kg), and Nazym Makhmutova (73 kg) had each earned bronze medals.

    Taekwondo Sport Kazakhstan Türkiye
    Nariman Mergalym
    Nariman Mergalym
