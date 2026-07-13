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    Kazakhstan's Sagandykova finishes runner-up at World Tennis W15 Astana

    01:04, 13 July 2026

    Kazakh tennis player Aruzhan Sagandykova has claimed silver at the World Tennis W15 Astana tournament, Qazinform News Agency reports, citing the Kazakhstan Tennis Federation.

    Aruzhan Sagandykova
    Photo credit: Kazakhstan Tennis Federation

    In the singles final, Aruzhan Sagandykova (world No. 664) faced Russia's Ekaterina Maklakova (ranked 488th). Her opponent defeated the Kazakh player 6-0, 6-1.

    Kazakh duo Asylzhan Arystanbekova and Inkar Dyusebay also fell just short of victory in the doubles final, losing to Gayeul Jang (South Korea) and Maria Sholokhova (Russia) 4-6, 2-6.

    Earlier, Czech star Noskova won maiden Wimbledon title.

    Kazakhstan Tennis Astana Sport Youth of Kazakhstan
    Almas Zhexenbekov
    Almas Zhexenbekov
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