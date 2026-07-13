Kazakhstan's Sagandykova finishes runner-up at World Tennis W15 Astana
01:04, 13 July 2026
Kazakh tennis player Aruzhan Sagandykova has claimed silver at the World Tennis W15 Astana tournament, Qazinform News Agency reports, citing the Kazakhstan Tennis Federation.
In the singles final, Aruzhan Sagandykova (world No. 664) faced Russia's Ekaterina Maklakova (ranked 488th). Her opponent defeated the Kazakh player 6-0, 6-1.
Kazakh duo Asylzhan Arystanbekova and Inkar Dyusebay also fell just short of victory in the doubles final, losing to Gayeul Jang (South Korea) and Maria Sholokhova (Russia) 4-6, 2-6.