Kazakhstan’s FlyArystan to resume Almaty-Samarkand-Almaty direct flights
18:38, 8 January 2026
Kazakhstan’s low-cost carrier FlyArystan is resuming Almaty-Samarkand-Almaty flights starting in March 2026, Qazinform News Agency reports.
The flights will be operated twice a wekk - on Tuesdays and Saturdays.
Spring season will run from March 21 to May 30, and autumn season will last from September 1 to October 24.
In late November 2025, another Kazakh airline SCAT announced the launch of flights en route Turkistan-Bukhara, Turkistan-Urgench (Khiva) and Turkistan-Samarkand.