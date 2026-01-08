EN
    Kazakhstan’s FlyArystan to resume Almaty-Samarkand-Almaty direct flights

    18:38, 8 January 2026

    Kazakhstan’s low-cost carrier FlyArystan is resuming Almaty-Samarkand-Almaty flights starting in March 2026, Qazinform News Agency reports.

    Photo credit: kzvesti.kz

    The flights will be operated twice a wekk - on Tuesdays and Saturdays.

    Spring season will run from March 21 to May 30, and autumn season will last from September 1 to October 24.

    In late November 2025, another Kazakh airline SCAT announced the launch of flights en route Turkistan-Bukhara, Turkistan-Urgench (Khiva) and Turkistan-Samarkand.

     

    Tourism Flights Kazakhstan Civil aviation
    Arailym Temirgaliyeva
    Arailym Temirgaliyeva
    Автор
