Kazakhstan’s Anna Danilina stunned in Australian Open 2026 doubles final
Kazakhstan’s tennis player Anna Danilina, paired with Serbian Aleksandra Krunić, lost to Belgium’s Elise Mertens and China’s Zhang Shuai 6:7, 4:6 in the ladies' doubles final at the ongoing Australian Open 2026, Qazinform News Agency cites Sports.kz.
Thus, Mertens and Zhang beat Anna Danilina and Aleksandra Krunić in straight sets to claim the championship title.
Anna Danilina has previously won one Grand Slam title: the 2023 US Open mixed doubles, alongside Finland’s Harri Heliövaara.
In total, she has reached four Grand Slam finals during her career.
Today, Kazakhstan’s Elena Rybakina ranking No. 3 WTA will face Belarusian Aryna Sabalenka ranking No. 1 WTA in the Australian Open 2026 women’s singles final.
To note, Danilina and Krunic are seeded seventh at the tournament.