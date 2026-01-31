EN
    Kazakhstan’s Anna Danilina stunned in Australian Open 2026 doubles final

    09:16, 31 January 2026

    Kazakhstan’s tennis player Anna Danilina, paired with Serbian Aleksandra Krunić, lost to Belgium’s Elise Mertens and China’s Zhang Shuai 6:7, 4:6 in the ladies' doubles final at the ongoing Australian Open 2026, Qazinform News Agency cites Sports.kz.

    Kazakhstan’s Anna Danilina out of Australian Open 2026 doubles final
    Photo credit: Kazakh Tennis Federation

    Thus, Mertens and Zhang beat Anna Danilina and Aleksandra Krunić in straight sets to claim the championship title.

    Anna Danilina has previously won one Grand Slam title: the 2023 US Open mixed doubles, alongside Finland’s Harri Heliövaara.

    In total, she has reached four Grand Slam finals during her career.

    Today, Kazakhstan’s Elena Rybakina ranking No. 3 WTA will face Belarusian Aryna Sabalenka ranking No. 1 WTA in the Australian Open 2026 women’s singles final.

    To note, Danilina and Krunic are seeded seventh at the tournament.

    Sport Tennis Australia Kazakhstan
    editor-translator
    Zhanna Nurmaganbetova
    Автор
