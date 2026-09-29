Kazakhstani high jumper captures silver at 2026 Asian Games
18:48, 29 September 2026
Kazakhstani track and field athlete Kristina Ovchinnikova claimed silver at the 2026 Asian Games in Aichi and Nagoya, Japan, Qazinform News Agency reports, citing the National Olympic Committee.
Kristina Ovchinnikova competed in the women's high jump final. On her best attempt, she cleared 1.87 meters to finish second.
Uzbekistan's Barnokhon Saifullaeva won gold with 1.90 m. Pooja Singh of India was third with 1.84 m.
Another Kazakhstani athlete, Nadezhda Dubovitskaya, cleared 1.84 meters and finished fifth.
Earlier, Kazakhstan bagged Asian Games bronze in men’s team trap shooting.