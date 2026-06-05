EN
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Kazakhstan
    President
    Politics
    Economy
    Analytics
    World
    Incidents

    Kazakhstani canoeists claim six golds at Asian Junior & U23 Championships

    22:12, 5 June 2026

    Turkistan is hosting the 2026 Asian Canoe Sprint Junior and U23 Championships, Qazinform News Agency reports, citing the National Olympic Committee.  

    Kazakhstani canoeists claim six golds at Asian Junior & U23 Championships
    Photo source: National Olympic Committee

    On the second day of competition, Kazakhstan's national team won 13 medals: six gold, six silver, and one bronze.

    U23

    • Gold: Stella Sukhanova (K-1 1000m), Dmitriy Kholmogorov (K-1 1000m), Sultan Sharapiyev (C-1 200m), Stella Sukhanova (K-1 200m)
    • Silver: Polat Torebekov (C-1 1000m), Mariya Brovkova (C-1 1000m), Ulyana Kiseleva (C-1 200m)

    U18

    • Gold: Timofey Taranov (K-1 200m), Evelina Kostenko (K-1 200m)
    • Silver: Bogdan Nosikov (C-1 1000m), Timofey Taranov (K-1 1000m), Ksenia Slominskaya (C-1 200m)
    • Bronze: Anna Yemelyanenko (K-1 1000m)

    The Asian Championships will continue until June 7.

    Earlier, Kazakhstan earned 16 medals at the Asian Canoe Sprint Championships.

     

    Kazakhstan Sport Asia Turkistan
    Almas Zhexenbekov
    Almas Zhexenbekov
    Автор
    Most popular
    See All