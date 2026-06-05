Kazakhstani canoeists claim six golds at Asian Junior & U23 Championships
22:12, 5 June 2026
Turkistan is hosting the 2026 Asian Canoe Sprint Junior and U23 Championships, Qazinform News Agency reports, citing the National Olympic Committee.
On the second day of competition, Kazakhstan's national team won 13 medals: six gold, six silver, and one bronze.
U23
- Gold: Stella Sukhanova (K-1 1000m), Dmitriy Kholmogorov (K-1 1000m), Sultan Sharapiyev (C-1 200m), Stella Sukhanova (K-1 200m)
- Silver: Polat Torebekov (C-1 1000m), Mariya Brovkova (C-1 1000m), Ulyana Kiseleva (C-1 200m)
U18
- Gold: Timofey Taranov (K-1 200m), Evelina Kostenko (K-1 200m)
- Silver: Bogdan Nosikov (C-1 1000m), Timofey Taranov (K-1 1000m), Ksenia Slominskaya (C-1 200m)
- Bronze: Anna Yemelyanenko (K-1 1000m)
The Asian Championships will continue until June 7.
Earlier, Kazakhstan earned 16 medals at the Asian Canoe Sprint Championships.