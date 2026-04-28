Kazakhstan bags 16 medals at Asian Canoe Sprint Championships
05:21, 28 April 2026
The Asian Canoe Sprint Championships in Hefei, China, have concluded, Qazinform News Agency reports, citing the National Olympic Committee.
The Kazakhstan national team won 16 medals, including two golds. Below are all of the country's medalists.
Gold
- Stella Sukhanova – women's K-1 1000m
- Olga Shmeleva – women's K-1 200m
Silver
- Artem Tereshchenko and Olga Shmeleva – mixed K-2 500m
- Olga Shmeleva and Tatyana Tokarnitskaya – women's K-2 500m
- Bekarys Ramatulla – men's K-1 500m
- Kirill Tubayev – men's K-1 5000m
- Stella Sukhanova – women's K-1 5000m
Bronze
- Timofey Yemelyanov and Vladislav Rudenko – men's K-2 1000m
- Mariya Brovkova – women's C-1 500m
- Viktor Stepanov – men's C-1 200m
- Sergey Yemelyanov and Alisher Khayetov – men's C-2 500m
- Bekarys Ramatulla and Dmitriy Kholmogorov – men's K-2 500m
- Sergey Yemelyanov and Rufina Iskakova – mixed C-2 500m
- Stella Sukhanova – women's K-1 500m
- Mariya Brovkova – women's C-1 5000m
- Evelina Kostenko, Olga Shmeleva, Tatyana Tokarnitskaya, Stella Sukhanova – women's K-4 500m
Earlier, Qazinform reported that Kazakh athletes earned the first Olympic qualifying points for LA 2028.