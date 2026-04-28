    Kazakhstan bags 16 medals at Asian Canoe Sprint Championships

    05:21, 28 April 2026

    The Asian Canoe Sprint Championships in Hefei, China, have concluded, Qazinform News Agency reports, citing the National Olympic Committee.

    Kazakh canoe sprinters bag 16 medals at Asian Championships in Hefei
    Photo source: National Olympic Committee

    The Kazakhstan national team won 16 medals, including two golds. Below are all of the country's medalists.

    Gold

    • Stella Sukhanova – women's K-1 1000m
    • Olga Shmeleva – women's K-1 200m

    Silver

    • Artem Tereshchenko and Olga Shmeleva – mixed K-2 500m
    • Olga Shmeleva and Tatyana Tokarnitskaya – women's K-2 500m
    • Bekarys Ramatulla – men's K-1 500m
    • Kirill Tubayev – men's K-1 5000m
    • Stella Sukhanova – women's K-1 5000m

    Bronze

    • Timofey Yemelyanov and Vladislav Rudenko – men's K-2 1000m
    • Mariya Brovkova – women's C-1 500m
    • Viktor Stepanov – men's C-1 200m
    • Sergey Yemelyanov and Alisher Khayetov – men's C-2 500m
    • Bekarys Ramatulla and Dmitriy Kholmogorov – men's K-2 500m
    • Sergey Yemelyanov and Rufina Iskakova – mixed C-2 500m
    • Stella Sukhanova – women's K-1 500m
    • Mariya Brovkova – women's C-1 5000m
    • Evelina Kostenko, Olga Shmeleva, Tatyana Tokarnitskaya, Stella Sukhanova – women's K-4 500m

    Earlier, Qazinform reported that Kazakh athletes earned the first Olympic qualifying points for LA 2028.

    Almas Zhexenbekov
    Almas Zhexenbekov
