EN
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Kazakhstan
    President
    Politics
    Economy
    Analytics
    World
    Incidents

    Kazakhstan wins 6 table tennis medals in Tajikistan

    18:55, 26 May 2026

    The Open President's Cup of the Republic of Tajikistan in table tennis has wrapped up in Danghara, Qazinform News Agency reports.

    Kazakhstan wins 6 table tennis medals in Tajikistan
    Photo credit: Olympic.kz

    Kazakhstan’s squad, featuring Aidos Kenzhigulov, Sanzhar Zhubanov, Sagantay Kurmambayev, Irisbek Artukmetov, Zhanerke Koshkumbayeva, Anel Bakhyt, Angelina Romanovskaya, and Guzel Torshayeva, returned home with six medals.

    Anel Bakhyt and Kazakhstan’s women’s team delivered gold-medal performances at the tournament.

    Kazakhstan’s silver medalists included Aidos Kenzhigulov, Angelina Romanovskaya, and the men’s national team.

    Sanzhar Zhubanov added a bronze medal to Kazakhstan’s tally.

    Earlier, Qazinform News Agency reported that Aibek Aitbekov (-60 kg) and Islam Yevloyev (-97 kg) had secured gold medals.

    Table Tennis Sport Kazakhstan
    Nariman Mergalym
    Nariman Mergalym
    Автор
    Most popular
    See All