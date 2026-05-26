Kazakhstan wins 6 table tennis medals in Tajikistan
18:55, 26 May 2026
The Open President's Cup of the Republic of Tajikistan in table tennis has wrapped up in Danghara, Qazinform News Agency reports.
Kazakhstan’s squad, featuring Aidos Kenzhigulov, Sanzhar Zhubanov, Sagantay Kurmambayev, Irisbek Artukmetov, Zhanerke Koshkumbayeva, Anel Bakhyt, Angelina Romanovskaya, and Guzel Torshayeva, returned home with six medals.
Anel Bakhyt and Kazakhstan’s women’s team delivered gold-medal performances at the tournament.
Kazakhstan’s silver medalists included Aidos Kenzhigulov, Angelina Romanovskaya, and the men’s national team.
Sanzhar Zhubanov added a bronze medal to Kazakhstan’s tally.
