Kazakhstan to compete at Asian Track Cycling Championship
18:44, 17 March 2026
Kazakhstan’s team will participate in the 2026 Asian Track Cycling Championship in Tagaytay, Philippines, Qazinform News Agency cites the Kazakh National Olympic Committee (NOC).
The following men and women athletes are featured into Kazakhstan’s line-up: Maxim Khoroshavin, Alisher Zhumakan, Dmitriy Noskov, Ramis Dinmukhametov, Ilya Karabutov, Kirill Kurdidi, Daniyar Shayakhmetov, Dmitriy Rezanov, Rinata Sultanova, Mariya Yelkina, and Angelina Burenkova.
The Championship will be held from March 25 to 31, 2026.
Earlier, Kazakhstan’s cyclist Rinata Sultanova had claimed gold at Asian Road Cycling Championships in Al-Qassim, Saudi Arabia.