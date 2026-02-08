Kazakhstan strikes 6 golds at Boxam Elite 2026 in Spain
Kazakhstan’s national team has wrapped up its campaign at the major international boxing tournament, Boxam Elite 2026, in La Nucía, Spain, winning six gold medals, Qazinform News Agency reports, citing the National Olympic Committee of the Republic of Kazakhstan.
In total, Kazakh boxers claimed 17 medals at the tournament.
Sanzhar Tashkenbay (50 kg), Makhmud Sabyrkhan (55 kg), Torekhan Sabyrkhan (70 kg), Nurbek Oralbay (85 kg), Aibek Oralbay (+90 kg), and Umida Sadykova (+80 kg) claimed the gold medals.
Silver medals were won by Aman Konsbekov (75 kg), Sagyndyk Togambay (90 kg), Nurassyl Assylkhan (+90 kg), Panar Seiitkhankyzy (+80 kg), and Nazerke Serik (65 kg).
In addition, six Kazakh boxers finished the tournament with bronze medals: Timur Nurseitov (75 kg), Azamat Bektas (80 kg), Nurbek Mursal (70 kg), Nurzat Ongarov (50 kg), Guzal Sadykova (80 kg), and Yelyanur Turganova (48 kg).
