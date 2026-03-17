    Kazakhstan reveals roster for Georgia Grand Slam

    13:53, 17 March 2026

    Georgia will host next Tbilisi Judo Grand Slam tournament, Qazinform News Agency reports, citing the Kazakh National Olympic Committee (NOC).

    Photo credit: Olympic.kz

    The International Judo Federation announced its preliminary competition entry list.

    Currently, twelve athletes represent Kazakhstan’s team: Magzhan Shamshadin, Talgat Orynbassar (men’s -60 kg), Nurkanat Serikbayev, Akylzhan Zhubatkanov (men’s -66 kg), Angsarbek Gainullin, Anuar Zhumageldin (men’s -73 kg), Askar Narkulov, Madi Amangeldi (men’s -81 kg), Barak Arkabay (men’s -90 kg), Bakzhan Baitas, Beibit Madeyev (men’s -100kg), and Yelaman Yergaliyev (men’s +100 kg).

    2026 Tbilisi Grand Slam will take place on March 20-22.

    Earlier, Qazinform News Agency reported that Kazakh judokas had won five medals at Warsaw European Open 2026.

    Meruyert Pernekulova
