Kazakhstan reveals roster for Georgia Grand Slam
Georgia will host next Tbilisi Judo Grand Slam tournament, Qazinform News Agency reports, citing the Kazakh National Olympic Committee (NOC).
The International Judo Federation announced its preliminary competition entry list.
Currently, twelve athletes represent Kazakhstan’s team: Magzhan Shamshadin, Talgat Orynbassar (men’s -60 kg), Nurkanat Serikbayev, Akylzhan Zhubatkanov (men’s -66 kg), Angsarbek Gainullin, Anuar Zhumageldin (men’s -73 kg), Askar Narkulov, Madi Amangeldi (men’s -81 kg), Barak Arkabay (men’s -90 kg), Bakzhan Baitas, Beibit Madeyev (men’s -100kg), and Yelaman Yergaliyev (men’s +100 kg).
2026 Tbilisi Grand Slam will take place on March 20-22.
Earlier, Qazinform News Agency reported that Kazakh judokas had won five medals at Warsaw European Open 2026.