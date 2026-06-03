Kazakhstan reveals roster for Asian Triathlon Championships in China
China’s Xuzhou will host the upcoming 2026 Asia Triathlon Super Sprint Elite, Youth, and U15 Championship, featuring athletes in these three age categories, Qazinform News Agency reports, citing the Kazakh National Olympic Committee.
Athletes will compete in the super sprint format, with medals awarded in the elite, junior, and under-15 divisions.
According to the International Federation of World Triathlon, Kazakhstan’s preliminary roster includes:
Elite: Arlan Zhanabay, Temirlan Temirov, Daryn Konysbayev, Yegor Krupyakov, Alexandr Ten, Ayan Beisenbayev, Diana Yerzhanova.
Juniors: Gor Depershmidt, Ramazan Ainegov, Yelaman Balabayev, Alham Murat, Kaleriya Shneider, Alua Nurmuhamet.
U15: Matvey Pavlov, Khaidar Ismailbayev, Aitugan Kumykbayev, Alexandr Sukhovolskiy, Altynay Nurlankyzy, Yasmina Buzurtanova.
The tournament will take place on June 13-14.
Earlier, it was reported that Kazakhstan’s Arlan Zhanabay had secured a bronze medal at the Asian Triathlon Cup stage in Taizhou, China, finishing in 54:43.