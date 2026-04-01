Kazakhstan reveals roster for 2026 Asian Wrestling Championships
The United World Wrestling (UWW) has published the wrestlers' preliminary list performing at the Asian Championships in Bishkek, Kyrgyzstan, Qazinform News Agency cites the Kazakh National Olympic Committee (NOC).
The continental championship will take place on April 6-12.
The following athletes represent Kazakhstan’s team in freestyle bouts: Merey Bazarbayev (57kg), Assyl Aitakyn (71kg), Adi Serikuly (65kg), Sanzhar Doszhanov (70kg), Yernur Nurgazy (74kg), Daulet Yergesh (79kg), Bolat Sakayev (86kg), Azamat Dauletbekov (92kg), Bekzat Urkimbay (97kg), and Yedige Kassimbek (125kg).
The squad in Greco-Roman wrestling includes: Nurzat Kabdrakhimov (55kg), Yerbol Kamaliyev (60kg), Saifulla Kurman (63kg), Bagdat Sabaz (67kg), Almatbek Amanbek (72kg), Kakharman Kismetov (77kg), Ibragim Magomadov (82kg), Nursultan Tursunov (87kg), Islam Yevloyev (97kg), and Jokhar Uzarov (130kg).
The roster in the women’s wrestling features: Maral Tangirbergenova (50kg), Zeinep Bayanova (53kg), Shugyla Omirbek (55kg), Nilufar Raimova (57kg), Victoriia Khusainova (59kg), Tynys Dubek (62kg), Aizhan Suiduova (65kg), Yelena Shalygina (68kg), Zhamila Bakbergenova (72kg), and Gulmaral Yerkebayeva (76kg).
The roster of the final squad might change.
