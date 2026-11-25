Kazakhstan names roster for Short Track World Tour leg in Shanghai
16:59, 25 November 2026
Kazakhstan has announced its squad for the fourth stop of the 2026–27 ISU Short Track World Tour in Shanghai, China, scheduled for November 27–29, Qazinform News Agency cited the National Olympic Committee.
Eleven speed skaters will represent Kazakhstan at the international event.
Men: Gleb Ivchenko, Bogdan Vekhov, Aibek Nassen, Aibek Temirkhan, Tamirlan Zholdas, Adil Galiakhmetov.
Women: Alina Azhgaliyeva, Anastassiya Galechina, Zeinep Kumarkan, Guldana Zhalmukhan, Polina Omelchuk.
After the Shanghai event, the Kazakhstan team will travel to Beijing for the fifth stop of the ISU Short Track World Tour on December 4–6.
Earlier, it was reported that Kazakhstan will also host the Junior Short Track World Championships in 2027.