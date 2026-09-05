Kazakhstan appoints deputies to Security Council Office
10:58, 5 September 2026
President Kassym-Jomart Tokayev has made several appointments to the leadership of Kazakhstan’s Security Council Office, Qazinform News Agency reports via Akorda.
Nurzhan Kadzhiakbarov has been appointed First Deputy Head of the Security Council Office and relieved of his previous position.
Ruslan Zhaksylykov has been appointed Deputy Head of the Security Council Office and relieved of his previous position.
Gennadiy Zuyev has also been appointed Deputy Head of the Security Council Office.
Earlier, Qazinform News Agency reported that President Kassym-Jomart Tokayev had appointed Murat Baimukashev as Head of Kazakhstan’s Security Council Office, relieving him of his previous position.