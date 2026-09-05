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    Kazakhstan appoints deputies to Security Council Office

    10:58, 5 September 2026

    President Kassym-Jomart Tokayev has made several appointments to the leadership of Kazakhstan’s Security Council Office, Qazinform News Agency reports via Akorda.

    Kazakhstan appoints deputies to Security Council Office
    Photo credit: Akorda

    Nurzhan Kadzhiakbarov has been appointed First Deputy Head of the Security Council Office and relieved of his previous position.

    Kazakhstan appoints deputies to Security Council Office
    Photo credit: Akorda

    Ruslan Zhaksylykov has been appointed Deputy Head of the Security Council Office and relieved of his previous position.

    Kazakhstan appoints deputies to Security Council Office
    Photo credit: Akorda

    Gennadiy Zuyev has also been appointed Deputy Head of the Security Council Office.

    Earlier, Qazinform News Agency reported that President Kassym-Jomart Tokayev had appointed Murat Baimukashev as Head of Kazakhstan’s Security Council Office, relieving him of his previous position.

    President of Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev Appointments Government of Kazakhstan Kazakhstan
    Nariman Mergalym
    Nariman Mergalym
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