Kazakh wrestlers pocket 12 medals at 2026 Ulaanbaatar Open
The Ulaanbaatar Open 2026, the third UWW Ranking Series event of the season, concluded in Mongolia with Kazakhstan’s national team earning 12 medals, Qazinform News Agency cites the National Olympic Committee.
Assyl Aitakyn (61 kg), Azamat Dauletbekov (92 kg), Yedige Kassymbek (125 kg) won silver, while Meirambek Kartbai (57 kg), Adilet Almukhamedov (61 kg), Shamsat Tair (79 kg), Bolat Sakyev (86 kg) took bronze in freestyle wrestling.
Nurassyl Amanaly (97 kg) took home silver in Greco-Roman wrestling, while Yerkebulan Ardakov (63 kg) and Olzhas Syrlybai (130 kg) claimed bronze.
Nilufar Raimova (57 kg) and Elmira Syzdykova (76 kg) bagged bronze in women’s wrestling.
In total, Kazakhstan’s wrestlers brought home 12 medals across different categories.
Noteworthy, Alan Kurmangaliyev won a gold medal at the WTT Youth Contender in Sweden.