Kazakh president signs decree dismissing Atyrau region governor
09:21, 17 July 2026
Serik Shapkenov has been relieved of his duties as governor of Atyrau region, according to the Akorda press service, Qazinfrom News Agency reports.
A decree signed by President Kassym-Jomart Tokayev on Friday officially dismissed Shapkenov from his duties.
By decree of the Head of State, Serik Shapkenov has been relieved of his duties as governor of Atyrau region, the statement said.
Earlier, Qazinform reported Darkhan Myrzabayev had been appointed Kazakhstan's Vice Minister of Industry and Construction by a government decree.