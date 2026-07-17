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    Kazakh president signs decree dismissing Atyrau region governor

    09:21, 17 July 2026

    Serik Shapkenov has been relieved of his duties as governor of Atyrau region, according to the Akorda press service, Qazinfrom News Agency reports.

    Kazakh president signs decree dismissing Atyrau region governor
    Photo credit: Administration of Atyrau region

    A decree signed by President Kassym-Jomart Tokayev on Friday officially dismissed Shapkenov from his duties.

    By decree of the Head of State, Serik Shapkenov has been relieved of his duties as governor of Atyrau region, the statement said.

    Earlier, Qazinform reported Darkhan Myrzabayev had been appointed Kazakhstan's Vice Minister of Industry and Construction by a government decree. 

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    Seilkhanov
    Adlet Seilkhanov
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