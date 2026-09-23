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    Kazakh President appoints 8 members of Supreme Audit Chamber

    10:49, 23 September 2026

    The Head of State decreed to appoint eight members of the Supreme Audit Chamber of Kazakhstan, Qazinform News Agency learnt from Akorda.

    Kazakh President appoints 8 members of Supreme Audit Chamber
    Photo credit: Kazinform

    Bakhyt Abildinov, Rakhimzhan Dildayev, Amangeldy Issenov, Gabiden Zhaksylykov, Ruslan Meldebekov, Nurlan Nurzhanov, Ardak Tengebayev, and Yulia Engel are appointed the members of the Supreme Audit Chamber of Kazakhstan.

    Earlier, President Kassym-Jomart Tokayev decreed to appoint 10 judges to Kazakhstan’s Constitutional Court.

    President of Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev President Appointments Other Governmental Authorities
    editor-translator
    Zhanna Nurmaganbetova
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