Kazakh President appoints 8 members of Supreme Audit Chamber
10:49, 23 September 2026
The Head of State decreed to appoint eight members of the Supreme Audit Chamber of Kazakhstan, Qazinform News Agency learnt from Akorda.
Bakhyt Abildinov, Rakhimzhan Dildayev, Amangeldy Issenov, Gabiden Zhaksylykov, Ruslan Meldebekov, Nurlan Nurzhanov, Ardak Tengebayev, and Yulia Engel are appointed the members of the Supreme Audit Chamber of Kazakhstan.
Earlier, President Kassym-Jomart Tokayev decreed to appoint 10 judges to Kazakhstan’s Constitutional Court.