Kazakh para judokas shine in Brazil with six medals
18:54, 12 July 2026
Kazakh para judokas excelled at the 2026 IBSA Judo Grand Prix in São Paulo, Brazil, winning six medals, Qazinform News Agency reports, citing the Kazakhstan Para Judo Federation.
Gold went to Ibragim Nurmakhanuly (J2, -70 kg), Bexultan Kulmurza (J2, -81 kg), and Zhurkamyrza Shukurbekov (J2, +95 kg).
Silver medalists were Alfiya Tlekkabyl (J1, -52 kg), Ayala Mereke (J2, -70 kg), and Yerlan Utepov (J2, +95 kg).
Kazakhstan's team finished second in the overall team standings.
Earlier, Kazakh race walker Yasmina Toxanbayeva won a bronze medal in the 20-kilometer race walk at the Asian U20 Athletics Championships in Ordos, China