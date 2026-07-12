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    Kazakh para judokas shine in Brazil with six medals

    18:54, 12 July 2026

    Kazakh para judokas excelled at the 2026 IBSA Judo Grand Prix in São Paulo, Brazil, winning six medals, Qazinform News Agency reports, citing the Kazakhstan Para Judo Federation.

    Kazakh para judokas shine in Brazil with six medals
    Photo source: Kazakhstan Para Judo Federation

    Gold went to Ibragim Nurmakhanuly (J2, -70 kg), Bexultan Kulmurza (J2, -81 kg), and Zhurkamyrza Shukurbekov (J2, +95 kg).

    Silver medalists were Alfiya Tlekkabyl (J1, -52 kg), Ayala Mereke (J2, -70 kg), and Yerlan Utepov (J2, +95 kg).

    Kazakhstan's team finished second in the overall team standings.

    Earlier, Kazakh race walker Yasmina Toxanbayeva won a bronze medal in the 20-kilometer race walk at the Asian U20 Athletics Championships in Ordos, China

    Kazakhstan Paralympic sports Judo Brazil
    Almas Zhexenbekov
    Almas Zhexenbekov
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