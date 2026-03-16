    Kazakh judoka Kamila Berlikash pockets bronze at European Open in Poland

    00:13, 16 March 2026

    Kazakhstan’s judoka Kamila Berlikash claimed the bronze medal at the Warsaw European Open 2026 in Poland, Qazinform News Agency cites Sports.kz.

    Kazakh judoka Kamila Berlikash pockets bronze at European Open in Poland
    Photo credit: NOC

    Kamila Berlikash defeated Italian athlete Alessia Giordano in the women’s 78 kg bronze medal bout.

    Italy’s Tiziana Marini claimed the gold medal.

    French judoka Dounia Nacer also won bronze, while Poland’s Kinga Wolczak took home silver.

    Noteworthy, Kazakhstan claimed 2 medals at Judo Grand Prix in Austria.

    editor-translator
    Zhanna Nurmaganbetova
