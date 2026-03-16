Kazakh judoka Kamila Berlikash pockets bronze at European Open in Poland
00:13, 16 March 2026
Kazakhstan’s judoka Kamila Berlikash claimed the bronze medal at the Warsaw European Open 2026 in Poland, Qazinform News Agency cites Sports.kz.
Kamila Berlikash defeated Italian athlete Alessia Giordano in the women’s 78 kg bronze medal bout.
Italy’s Tiziana Marini claimed the gold medal.
French judoka Dounia Nacer also won bronze, while Poland’s Kinga Wolczak took home silver.
