Kazakh boxing team’s preliminary opponents are set for World Boxing Cup stage

According to the results of the tournament’s official draw, Kazakhstan’s first opponents have been announced.

In the men's preliminaries, Daniyal Sabit vs. Hungary’s István Szaka (50kg), Baglan Kenzhebek vs. Armenia’s Zhirayr Sargsyan (55kg), Zhanseri Kosherbayev vs. Ireland’s Jude Gallagher (60kg), Mukhammedsabyr Bazarbayuly vs. Tunisia’s Hassen Atia (65kg), Farukh Toktassynov vs. Ireland’s Jon McConnell (70kg), Sanzharali Begaliyev vs. Azerbaijan’s Saidjamshid Jafarov (75kg), Dias Molzhigitov vs. Japan’s Kai Toriyabe (80kg), Sultanbek Aibaruly vs. Italy’s Paolo Caruso (85kg), and Daulet Tulemissov vs. Brazil’s Isaias Filho (90kg).

In the women’s preliminaries, Alua Balkibekova vs. the bout’s winner, Romania’s Mihaela Badescu / Bulgaria’s Zlatislava Chukanova (51kg), Nazym Kyzaibay vs. Türkiye’s Ayşen Taşkin (54kg), Viktoriya Grafeyeva vs. Azerbaijan’s Emili Rzayeva (60kg), Aida Abikeyeva vs. the bout’s winner, Czech Viktorie Jílková / the Netherland’s Mezmorize Anderson (65kg), Natalya Bogdanova vs. Türkiye’s Busenaz Sürmeneli / Italy’s Chiara Saraiello (70kg), Zhibek Zharaskyzy vs. Poland’s Emilia Koterska (80kg), and Valeriya Aksenova vs. Hungary’s Zsófia Szira (+80kg).

Earlier, Qazinform News Agency reported that Kazakhstan’s boxing team lineup for the 2026 World Boxing Cup in Foz do Iguaçu had been announced.