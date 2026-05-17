Kassym-Jomart Tokayev receives birthday messages from world leaders
President Kassym-Jomart Tokayev of Kazakhstan has received birthday greetings from heads of state and government, representatives of international organizations, and diplomatic missions, Qazinform News Agency reports via the Akorda press service.
Congratulatory messages have been sent by Presidents Vladimir Putin of Russia, Xi Jinping of China, Shavkat Mirziyoyev of Uzbekistan, Sadyr Zhaparov of Kyrgyzstan, Emomali Rahmon of Tajikistan, Serdar Berdimuhamedov of Turkmenistan, Ilham Aliyev of Azerbaijan, Alexander Lukashenko of Belarus, Armenian President Vahagn Khachaturyan and Prime Minister Nikol Pashinyan, UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan and Vice President, Prime Minister and Ruler of Dubai Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Qatari Amir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Italian President Sergio Mattarella, Serbian President Aleksandar Vučić, Moldovan President Maia Sandu, Slovak President Peter Pellegrini, Slovenian President Nataša Pirc Musar, South Korean President Lee Jae Myung, Myanmar President Min Aung Hlaing, Palestinian President Mahmoud Abbas, CIS Secretary-General Sergey Lebedev, and others.
Warm wishes were also sent by prominent political and public figures, members of the intelligentsia, and citizens of Kazakhstan.
According to Akorda, congratulatory messages continue to arrive.
