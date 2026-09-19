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    Kassym-Jomart Tokayev plants tree at presidential park in Astana

    13:49, 19 September 2026

    Head of State Kassym-Jomart Tokayev participated in the Taza Qazaqstan environmental campaign, Qazinform News Agency reports.

    Kassym-Jomart Tokayev plants tree at presidential park in Astana
    Photo source: Akorda

    President Kassym-Jomart Tokayev planted a tree at the Presidential Park in Astana alongside activists and volunteers in furtherance of the Taza Qazaqstan environmental campaign.

    Kassym-Jomart Tokayev plants tree at presidential park in Astana
    Photo source: Akorda
    Taza Qazaqstan campaign
    Photo source: Akorda
    Taza Qazaqstan campaign
    Photo source: Akorda

    Earlier, Qazinform News Agency reported that Head of State Kassym-Jomart Tokayev met with Petra Sörling, President of the International Table Tennis Federation (ITTF), in Akorda.

    President of Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev Taza Qazaqstan Environment Ecology Astana Akorda Presidential Residence
    Almas Zhexenbekov
    Almas Zhexenbekov
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