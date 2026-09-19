Kassym-Jomart Tokayev plants tree at presidential park in Astana
13:49, 19 September 2026
Head of State Kassym-Jomart Tokayev participated in the Taza Qazaqstan environmental campaign, Qazinform News Agency reports.
President Kassym-Jomart Tokayev planted a tree at the Presidential Park in Astana alongside activists and volunteers in furtherance of the Taza Qazaqstan environmental campaign.
Earlier, Qazinform News Agency reported that Head of State Kassym-Jomart Tokayev met with Petra Sörling, President of the International Table Tennis Federation (ITTF), in Akorda.