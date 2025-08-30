Kassym-Jomart Tokayev lands in Tianjin for SCO summit
14:32, 30 August 2025
President Kassym-Jomart Tokayev of Kazakhstan arrived in Tianjin, China, to attend the summit of the Shanghai Cooperation Organization (SCO), Kazinform News Agency cites Akorda.
Today, Kazakh leader Kassym-Jomart Tokayev is expected to hold talks with China’s Chairman Xi Jinping to discuss prospects for enhancing the Kazakh-Chinese multifaceted and eternal strategic partnership.
