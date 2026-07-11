Kassym-Jomart Tokayev extends national holiday greetings to Mongolian president

In his message, the Head of State highlighted Mongolia's dynamic development under President Khurelsukh Ukhnaa's leadership and expressed confidence in the further strengthening of friendly relations and multifaceted cooperation between the two countries.

The Kazakh President wished Khurelsukh Ukhnaa success in his state duties and the friendly Mongolian people prosperity and well-being.

As Qazinform News Agency reported in April this year, President Kassym-Jomart Tokayev met with visiting Mongolian President Khurelsukh Ukhnaa in Astana.