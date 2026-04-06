    Japan arranging talks with Iranian leader as Middle East tension grows

    08:31, 6 April 2026

    The Japanese government is arranging summit talks with Iran, Prime Minister Sanae Takaichi said Monday, with tensions mounting in the Middle East as U.S. President Donald Trump's deadline for Iran to open the Strait of Hormuz approaches, Kyodo reports. 

    Photo taken on April 4, 2026, shows a laboratory of Iran's prestigious Shahid Beheshti University left in ruin following U.S. and Israeli missile attacks.
    Photo credit: Kyodo

    "We are preparing dialogues at the leadership level at an appropriate time," Takaichi told a parliamentary committee when asked by an opposition lawmaker about Japan's diplomatic efforts regarding the U.S.-Israeli conflict with Iran.

    As stated previously, U.S. President Donald Trump posted "Tuesday, 8:00 p.m. Eastern Time!" on social media on Sunday, a message that appeared to signal a possible extension of the deadline for Iran to reopen the Strait of Hormuz.

    editor-translator
    Zhanna Nurmaganbetova
    Автор
    Most popular
    See All