Gold steadies after hitting over 1-year low
13:03, 26 November 2026
Gold prices steadied on Thursday after the previous session's plunge to a more than one-year low, WAM reports.
Spot gold was little changed at $3,580.87 per ounce by 03:17 GMT. Bullion briefly fell below the key $3,500 level on Wednesday for the first time since September 2025.
US gold futures for December delivery gained 1.2 percent to $3,578.70.
Among other metals, spot silver rose 1 percent to $41.64 per ounce, platinum gained 1.6 percent to $1,301.33 and palladium climbed 2.1 percent to $880.50.
Earlier, gold prices edged higher after hitting a more-than-one-year low in the previous session.