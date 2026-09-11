Gold prices hold near weekly low
09:34, 11 September 2026
Gold steadied close to its lowest level in a week on Friday, reflecting recent market pressure, Qazinform News Agency cites WAM.
Spot gold was traded at $4,318.88/oz (00:20 GMT), after touching its lowest since September 2.
U.S. gold futures for December dropped to $4,359.50/oz, down 1.1%.
Silver declined by 0.1% to $63.48/oz.
Platinum was steady at $1,777.42, and palladium dipped 0.2% to $1,279.25.
Early September gold prices faced short-term pressure during early Asian trading, easing toward $4,443 per ounce.