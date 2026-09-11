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    Gold prices hold near weekly low

    09:34, 11 September 2026

    Gold steadied close to its lowest level in a week on Friday, reflecting recent market pressure, Qazinform News Agency cites WAM.

    Gold prices hold near weekly low
    Photo cerdit: WAM

    Spot gold was traded at $4,318.88/oz (00:20 GMT), after touching its lowest since September 2.

    U.S. gold futures for December dropped to $4,359.50/oz, down 1.1%.

    Silver declined by 0.1% to $63.48/oz.

    Platinum was steady at $1,777.42, and palladium dipped 0.2% to $1,279.25.

    Early September gold prices faced short-term pressure during early Asian trading, easing toward $4,443 per ounce.

    Economy Gold Silver World News
    editor-translator
    Zhanna Nurmaganbetova
    Автор
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