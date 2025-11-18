Fog to blanket Kazakhstan
07:12, 18 November 2025
Storm alert is issued for 17 regions of Kazakhstan on November 18, Qazinform News Agency reports.
High wind is expected to batter Abai region.
Fog is forecast to blanket Akmola, Aktobe, Atyrau, East Kazakhstan, Zhambyl, West Kazakhstan, Karaganda, Kostanay, Kyzylorda, Mangistau, Pavlodar, North Kazakhstan, Turkistan and Ulytau regions today.
High wind is also reported to sweep through Almaty, Zhetysu region.
