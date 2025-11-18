EN
    Fog to blanket Kazakhstan

    07:12, 18 November 2025

    Storm alert is issued for 17 regions of Kazakhstan on November 18, Qazinform News Agency reports.

    Fog to batter Kazakhstan
    Photo credit: Agibay Ayapbergenov/Kazinform

    High wind is expected to batter Abai region.

    Fog is forecast to blanket Akmola, Aktobe regions today.

    Fog is forecast to blanket Akmola, Aktobe, Atyrau, East Kazakhstan, Zhambyl, West Kazakhstan, Karaganda, Kostanay, Kyzylorda, Mangistau, Pavlodar, North Kazakhstan, Turkistan and Ulytau regions today.

    High wind is also reported to sweep through Almaty, Zhetysu region.

    Earlier, Qazinform News Agency issued a weather forecast for Nov 16. 

    Weather in Kazakhstan Fog Wind Kazhydromet Regions
    editor-translator
    Zhanna Nurmaganbetova
    Автор
