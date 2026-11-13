Aman Bakytzhan claims Kazakhstan’s second silver at Zagreb Judo Grand Prix
23:54, 13 November 2026
Kazakhstan's Aman Bakytzhan captured silver at the IJF Judo Grand Prix in Zagreb, Croatia, Qazinform News Agency reports.
In the men's 60 kg final, Aman Bakytzhan faced Tokyo 2020 Olympic silver medalist Yang Yung-wei.
The Kazakh judoka fell to his opponent in a tense bout.
The result secured Kazakhstan's second silver medal at the tournament.
Earlier, Galiya Tynbayeva won silver in the 48 kg event.