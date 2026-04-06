16-year-old Kazakh tennis player clinches title in Algeria
19:56, 6 April 2026
Kazakh tennis player Tomiris Nurzhan won the ITF Juniors J60 tournament in Algeria, Qazinform News Agency reports.
According to the Kazakhstan Tennis Federation, 16-year-old Tomiris defeated Russia’s Varvara Vinogradova in the final.
Despite challenging conditions, with rain significantly disrupting the match schedule, the Kazakh athlete triumphed in three sets (5–3, 4–2, 12–10).
