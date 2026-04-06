    16-year-old Kazakh tennis player clinches title in Algeria

    19:56, 6 April 2026

    Kazakh tennis player Tomiris Nurzhan won the ITF Juniors J60 tournament in Algeria, Qazinform News Agency reports.

    Tomiris Nurzhan
    Photo source: Kazakhstan Tennis Federation

    According to the Kazakhstan Tennis Federation, 16-year-old Tomiris defeated Russia’s Varvara Vinogradova in the final.

    Despite challenging conditions, with rain significantly disrupting the match schedule, the Kazakh athlete triumphed in three sets (5–3, 4–2, 12–10).

    Earlier, Kazakhstan's Zhibek Kulambayeva skyrocketed in the latest WTA rankings.

    Almas Zhexenbekov
