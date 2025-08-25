Zauresh Akasheva grabs bronze at WTT Feeder Panagyurishte in Bulgaria
07:11, 25 August 2025
Kazakh table tennis player Zauresh Akasheva claimed a bronze medal at the WTT Feeder Panagyurishte in Bulgaria, Kazinform News Agency cites the National Olympic Committee of the Republic of Kazakhstan.
During the tournament, Akasheva defeated Miriam Carnovale (Italy) 3-1, Dominika Wiltschkova (Slovakia) 3-0, and Shima Safaei (Iran) 3-2.
She lost to Ukraine’s Anastasiya Dymytrenko, 1-3, to be in third place overall.
Other Kazakh representatives who reached the quarterfinal stage included:
- Zhanerke Koshkumbayeva (women's singles),
- Vladislav Zakharov / Daito Ono (Kazakhstan/Japan, men's doubles),
- Zauresh Akasheva / Sarvinoz Mirkadirova (women's doubles),
- Zhanerke Koshkumbayeva / Elina Rahimi (Kazakhstan/Iran, women's doubles),
- Iskander Kharki / Sarvinoz Mirkadirova (mixed doubles).
As reported earlier, Kazakh table tennis player Zauresh Akasheva has taken home bronze at the WTT Feeder Spokane 2025.