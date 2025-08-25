EN
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Kazakhstan
    President
    Politics
    Economy
    Analytics
    World
    Incidents

    Zauresh Akasheva grabs bronze at WTT Feeder Panagyurishte in Bulgaria

    07:11, 25 August 2025

    Kazakh table tennis player Zauresh Akasheva claimed a bronze medal at the WTT Feeder Panagyurishte in Bulgaria, Kazinform News Agency cites the National Olympic Committee of the Republic of Kazakhstan.

    Zauresh Akasheva grabs bronze at WTT Feeder Panagyurishte in Bulgaria
    Photo credit: Olympic.kz

    During the tournament, Akasheva defeated Miriam Carnovale (Italy) 3-1, Dominika Wiltschkova (Slovakia) 3-0, and Shima Safaei (Iran) 3-2.

    She lost to Ukraine’s Anastasiya Dymytrenko, 1-3, to be in third place overall.

    Other Kazakh representatives who reached the quarterfinal stage included:

    • Zhanerke Koshkumbayeva (women's singles),
    • Vladislav Zakharov / Daito Ono (Kazakhstan/Japan, men's doubles),
    • Zauresh Akasheva / Sarvinoz Mirkadirova (women's doubles),
    • Zhanerke Koshkumbayeva / Elina Rahimi (Kazakhstan/Iran, women's doubles),
    • Iskander Kharki / Sarvinoz Mirkadirova (mixed doubles).

    As reported earlier, Kazakh table tennis player Zauresh Akasheva has taken home bronze at the WTT Feeder Spokane 2025.

    Table Tennis Sport Kazakhstan
    Nariman Mergalym
    Nariman Mergalym
    Автор
    Most popular
    See All