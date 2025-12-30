Snow, rain and ice-slick to batter Kazakhstan
07:11, 30 December 2025
A storm alert was issued for most of Kazakhstan for December 30, Qazinform News Agency cites Kazhydromet.
Snow and rain, fog and slippery roads are in store for the Kazakh capital.
Snow and rain, snowstorms, ice-slick, fog are expected to batter Akmola region today.
Fog and high wind are to grip Abai, East Kazakhstan, Zhetysu regions.
Ice-slick and fog are forecast for Aktobe, Atyrau, and Mangistau regions.
Snow and ground blizzards are predicted to sweep through West Kazakhstan.
Karaganda region is to brace for snow and rain, ground blizzards and ice-slick.
Heavy snowfall, snowstorms, ice-slick and fog are reported to grip Kostanay region.
Snow, snowstorms and ice-slick are forecast for North Kazakhstan.