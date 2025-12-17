Snow and ice-slick to batter Kazakhstan
07:11, 17 December 2025
A storm alert was issued for Astana and 17 regions of Kazakhstan, Qazinform News Agency reports.
Snow and ground blizzards are expected in West Kazakhstan, Kostanay, North Kazakhstan, Ulytau, Karaganda regions today, while ice-slick and fog are predicted to Almaty region.
Zhambyl region is reported to brace for snow, locally leavy snowfall, fog, slippery roads and ground blizzards.
Fog is expected today in Atyrau, Mangistau, Aktobe, Zhetysu and Turkistan regions.
Snow, snowstorms, ice-slick, high wind are to grip Akmola, Abai, East Kazakhstan, Pavlodar regions.